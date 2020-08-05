Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал не торопиться с путевками в Турцию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану обратили внимание, что за границей сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В том числе количество зараженных увеличилось в Турции, с которой у России открылись границы.

«На взгляд специалистов, лучше оставаться дома. Многим известны требования по посещению Турции: даже если в самолете будет выявлен один носитель заболевания, на 7-дневный карантин будут помещены все, кто в нем находился», — рассказала замруководителя управления Марина Трофимова.

Напомним, что с субботы Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Турецкий туристический бизнес ждал россиян, отельеры сообщили, что не повышали цены на проживание в отелях с прошлого года.