Юрист предупредила о последствиях слива данных и массового спама для организаций России

В случае утечки и последующего спама клиенту необходимо зафиксировать доказательства

Организация может столкнуться со штрафами и судебными разбирательствами в случае утечки персональных данных клиентов, после которой последуют массовые спам-звонки. Об этом в беседе с RT рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Она пояснила, что при обращении за услугами граждане передают свои персональные данные, которые организация обязана надежно хранить и не передавать третьим лицам. В случае утечки и последующего спама клиенту необходимо зафиксировать доказательства: сохранять скриншоты звонков, фиксировать время и номера телефонов, а также записывать содержание разговоров.

По словам юриста, эти материалы могут понадобиться при обращении в Роскомнадзор, который занимается проверками в сфере защиты персональных данных и устанавливает обстоятельства возможных нарушений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Георгиева отметила, что по итогам проверки ведомство может привлечь нарушителя к административной ответственности и назначить штраф. Кроме того, пострадавший вправе направить претензию в организацию с требованием прекратить использование персональных данных и выплатить компенсацию морального вреда. В случае отказа клиент может обратиться в суд.

Наталья Жирнова