Новый корпус инфекционной больницы в Казани получил заключение о соответствии
Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Куватова.
Согласно документу, в состав объекта входят основной корпус больницы, лабораторный комплекс, КПП, котельная, кислородная станция, дизель-генератор и КНС.
Проверка была проведена 3 августа, следует из заключения.
Ранее сообщалось, что новый корпус откроют в конце августа. Он рассчитан на 232 койки. Здание было построено в рекордные сроки — 100 дней.НедвижимостьОбществоМедицина Татарстан
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