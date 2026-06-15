Глава Нижнекамска Беляев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Все находятся в стабильном состоянии, в том числе, 46-летний мужчина с осколочным ранением челюсти, который перенес операцию

Фото: Альберт Муклаков

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на жилой дом в Нижнекамске. По его словам, угрозы их жизни нет.

Трое из пострадавших — пожилые жители города, они обратились за помощью из-за ухудшения самочувствия на фоне стресса. Четвертый — 46-летний мужчина с осколочным ранением челюсти, ему сделана операция.

— Сегодня состояние у всех пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Отмечу, это чудо, что никто не погиб. Это самое главное. А дом мы восстановим, — сказал Беляев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Глава района добавил, что наиболее серьезные повреждения получил жилой дом на улице Чабьинской.

Напомним, в пятницу в День России Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. Подробности атаки читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин