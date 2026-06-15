Метшин о саммите Россия — АСЕАН: «Город полностью подготовлен к мероприятию»
«В предельно сжатые сроки мы проделали огромный объем работы», — заявил он
На этой неделе в Казани пройдет международный саммит Россия — АСЕАН. Город готов к визиту высоких гостей, заверил на «деловом понедельнике» его мэр Ильсур Метшин.
— Впереди у нас сверхответственная неделя. Уже завтра в Казань начнут съезжаться участники саммита. Город полностью подготовлен к мероприятию. В предельно сжатые сроки мы проделали огромный объем работы, — рассказал он.
По маршрутам движения делегаций отремонтировали семь дорог. Площадь цветочного оформления в Казани увеличили в три раза.
— Это большое доверие, которое мы с вами получаем не первый год. Каждое международное мероприятия выводит на новый уровень нашу Казань и наше умение принимать гостей, начиная от аэропорта и заканчивая гостиничным хозяйством, — подчеркнул Метшин.
В числе ожидаемых гостей — представители Лаоса. Мэр выразил надежду, что Казань сможет поблагодарить их за двух слоних, подаренных в преддверии саммита.
Напомним, участие в саммите примет президент России Владимир Путин. Как ожидается, глава государства проведет ряд двусторонних переговоров.
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