Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину
Президент России поздравил китайского лидера с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил китайского лидера с днем рождения. Содержание послания опубликовано на официальном сайте Кремля.
Путин отметил «впечатляющие достижения» КНР под руководством Си Цзиньпина, которому исполнилось 73 года. Также президент России вспомнил свою недавнюю поездку в Китай.
— Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами, — говорится в телеграмме Путина.
Также российский лидер выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и КНР в интересах построения «демократического многополярного миропорядка». Путин пожелал Си Цзиньпину здоровья и новых успехов в государственной деятельности.
Накануне президент России поздравил с 80-летним юбилеем американского лидера Дональда Трампа, пообщавшись по телефону.
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