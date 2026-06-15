Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину

Президент России поздравил китайского лидера с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил китайского лидера с днем рождения. Содержание послания опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин отметил «впечатляющие достижения» КНР под руководством Си Цзиньпина, которому исполнилось 73 года. Также президент России вспомнил свою недавнюю поездку в Китай.

— Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами, — говорится в телеграмме Путина.

Также российский лидер выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и КНР в интересах построения «демократического многополярного миропорядка». Путин пожелал Си Цзиньпину здоровья и новых успехов в государственной деятельности.

Накануне президент России поздравил с 80-летним юбилеем американского лидера Дональда Трампа, пообщавшись по телефону.

Зульфат Шафигуллин