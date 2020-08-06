«Аэрофлот» продлил отмену запланированных международных рейсов до 31 августа

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Авиакомпания «Аэрофлот» продлит до 31 августа отмену рейсов в более чем 80 зарубежных городов. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщается, что решение об отмене международных рейсов принято с учетом эпидемиологических ограничений в странах назначения. В списке значатся около 80 городов, с которыми Россия пока не возобновила авиасообщение. Стран, в которых полеты уже возобновлены, в списке нет.

Пассажирам, которые приобрели билет до 1 мая, и с датой поездки до 31 августа предлагают оформить ваучер на билет.

Ранее Россия возобновила перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию.

