Итоги дня: стоимость проезда по трассе Москва — Казань, пожизненный срок за тройное убийство в Менделеевске, открытие «Камского моря» в Лаишево
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 июля:
- Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал, сколько будет стоить проезд по платной трассе Москва — Казань для легковых автомобилей. Добраться из Казани в Москву можно будет за 1 600 рублей, или 2,5 рубля за километр. Дорога займет 6,5 часа, тогда как сейчас время пути от Казани до Москвы занимает более 10 часов.
- В Лаишево пляж «Камское море» официально открыли для посещения. Но купаться там не рекомендуется. Так, отдыхающих больше не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом. При этом граждане могут быть оштрафованы за неправильную парковку и нарушение экологических норм.
- Государственная дума приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Максимальная продолжительность голосования составит три дня. Подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования. В случае принятия законопроекта голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование проводиться не будут.
- К пожизненному лишению свободы приговорил сегодня Верховный суд Татарстана 41-летнего Айнура Харисова. Он признан виновным в убийстве жены, 19-летнего пасынка и 2-летнего родного сына в Менделеевске, а также покушении на жизнь еще одного пасынка, 12 лет. Сегодня в последнем слове подсудимый раскаялся и попросил приговорить его к смертной казни. Все подробности из зала суда — в материале «Реального времени».
- Минстрой Татарстана и ректоры ведущих татарстанских вузов ведут переговоры о строительстве арендного кампуса для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Казани и Набережных Челнов. По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарита Ханифова, 40% студентов татарстанских вузов проживают на съемных квартирах, а этот подход позволил бы снять остроту проблемы для иногородних студентов.
- В Общественной палате РФ предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в пандемию коронавируса. По мнению члена Общественной палаты Султана Хамзаева, пенсионеры тратят на лекарства около 4 тыс. рублей ежемесячно, а в период пандемии эти траты могут увеличиться.
- Президент России Владимир Путин утвердил указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». В списке национальных целей указано сохранение населения, возможности самореализации, комфортная среда, достойный труд, а также цифровая трансформация.
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