В Общественной палате РФ предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч

В Общественной палате РФ предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в пандемию коронавируса. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

По его мнению, пенсионеры тратят в лекарства около 4 тысяч рублей ежемесячно. А в период пандемии вынуждены еще больше тратиться на медицинские лекарства ради профилактики вирусных заболеваний.

«В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством семьям с детьми», — передает текст обращения «РИА Новости».

Ранее в России начали выдавать единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.