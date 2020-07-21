Стала известна стоимость проезда по будущей трассе Москва — Казань

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Стало известно, сколько будет стоить проезд по платной трассе Москва — Казань для легковых автомобилей. Добраться из Казани в Москву можно будет за 1 600 рублей или 2,5 рубля за километр, рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире программы «Утро России» на «Россия 1».

«Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе 2,5 рубля за км будет стоить. Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 рублей за км — 1 600 рублей».

Дорога займет 6,5 часа, тогда как сейчас время пути от Казани до Москвы занимает более 10 часов.



Напомним, что мегапроект скоростной платной трассы М-12 свяжет Казань и Москву новой дорогой, по которой из одной столицы в другую можно будет добраться за 6,5 часа. Некоторые уже не без удовольствия называют свои поселки «новым Подмосковьем».

