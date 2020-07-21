Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

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Государственная дума приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Сегодня прошло третье чтение документа, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Решение о проведении голосования в течение нескольких дней будет принимать избирательная комиссия. Максимальная продолжительность голосования составит три дня. Подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования. В случае принятия законопроекта голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

ЦИК Татарстана ранее выступил за проведение выборов в течение нескольких дней в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.