Минстрой РТ обсуждает идею строительства арендного кампуса для студентов

Минстрой Татарстана и ректоры ведущих татарстанских вузов ведут переговоры о строительстве арендного кампуса для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Казани и Набережных Челнов. Об этом сегодня заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге, посвященном улучшению жилищных условий жителей Республики Татарстан.

По его словам, 40% студентов татарстанских вузов проживают на съемных квартирах, а этот подход позволил бы снять остроту этой проблемы для иногородних студентов.

«Мы ведем разговоры с ректоратом наших вузов. Тема — получение жилья нашими студентами, которые приезжают в Казань и Набережные Челны, а потом покупают и арендуют квартиры на весь срок обучения. Мы пробуем решить этот вопрос», — рассказал он.

Министр отметил, что ректоры пытаются войти в федеральную программу и построить специальное арендное жилье для иногородних студентов. «Это будет кампус квартирного типа, отвечающий всем современным требованиям», — отметил Ханифов. По мнению главы Минстроя, если арендовать квартиру в нем на 5-летний срок обучения, тогда «это будет хорошим решением проблемы».