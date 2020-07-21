Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в сообщении.

В списке национальных целей указано сохранение населения, возможности самореализации, комфортная среда, достойный труд, а также цифровая трансформация.

Неделю назад президент России Владимир Путин поручил своей администрации подготовить указ о национальных целях до 2030 года и скорректировать национальные проекты страны в течение трех месяцев.

