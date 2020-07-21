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Пляж «Камское море» в Лаишево официально открыли

15:35, 21.07.2020
Пляж «Камское море» в Лаишево официально открыли
Фото: instagram.com/kamskoemore

В Лаишево пляж «Камское море» официально открыли для посещения. Но купаться там не рекомендуется.

Так, отдыхающих больше не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом. При этом граждане могут быть оштрафованы за неправильную парковку и нарушение экологических норм, говорится в сообщении в официальном аккаунте пляжа в «Инстаграме».

При этом посетителей просят воздержаться от купания, поскольку еще нет санитарно-эпидемиологического заключения о чистоте воды. О получении данного документа дополнительно проинформируют.

Напомним, из-за наплыва отдыхающих на пляже «Камское море» ранее полицейские проводили рейды.

Общество Татарстан
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