Пляж «Камское море» в Лаишево официально открыли

В Лаишево пляж «Камское море» официально открыли для посещения. Но купаться там не рекомендуется.

Так, отдыхающих больше не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом. При этом граждане могут быть оштрафованы за неправильную парковку и нарушение экологических норм, говорится в сообщении в официальном аккаунте пляжа в «Инстаграме».

При этом посетителей просят воздержаться от купания, поскольку еще нет санитарно-эпидемиологического заключения о чистоте воды. О получении данного документа дополнительно проинформируют.



Напомним, из-за наплыва отдыхающих на пляже «Камское море» ранее полицейские проводили рейды.