Главное о коронавирусе на 21 июля: новые смерти в Татарстане, готовая вакцина, выплаты пенсионерам

Две новые смерти от коронавируса в Татарстане

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 30 новых случаев COVID-19, из них три — завозные, остальные контактные. Госпитализированы восемь человек, 22 пациента лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (девять человек). Четыре случая зарегистрированы в в Набережных Челнах.

Всего в Татарстане зарегистрировано 5 278 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 4 139 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 29.



В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Таким образом, число жертв в республике увеличилось до 29.

Казань не вошла в список городов, откуда могут быть разрешены первые международные авиарейсы. В проекте алгоритма восстановления международного авиасообщения значатся шесть крупных городов — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

Медсестра Разида Захарова, отработавшая третью смену в инфекционной больнице, рассказала о работе в «красной зоне» с больными коронавирусом. Третья смена стала для медиков самой тяжелой, так как пришлась на 38-градусную жару.

Фото Максима Платонова

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что сценарий проведения прививок против COVID-19 в республике будет согласован с федеральными властями.



Татарстан достиг пика распространения коронавирусной инфекции в конце апреля.



Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала информацию об огромных очередях в торговых центрах Казани, которые наблюдались в минувшие выходные.

Совет директоров «Татнефти» обсудил профилактические меры, которые реализуются на предприятии для борьбы с пандемией коронавируса.



Тем, кто собирается посетить мечети в день празднования Курбан-байрама, необходимо будет иметь с собой собственные средства защиты органов дыхания, перчатки, а также принести с собой намазлык (молитвенный коврик).

В Казани на карантине в полтора раза вырос спрос на вывоз мусора.

В Роспотребнадзоре рассказали, что большинство заболевших коронавирусом в Татарстане не были привиты от гриппа.

Фото mos.ru

Готовность вакцины от COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 842 новых случая коронавируса, выздоровели 8 782 человека. Таким образом, общее число зараженных выросло до 783 328, а выздоровевших — до 562 384 человек.

Зафиксировано 153 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 12 580 человек.

В Сеченовском университете опровергли информацию Bloomberg о том, что у российской элиты был доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще с апреля.

Вместе с тем в Министерстве обороны России заявили, что первая в мире вакцина от коронавируса готова.

Цены на нефть повышаются на фоне новостей о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.

Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок заявил, что шансы заразиться коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне низкие.

Фото schukino.su

В Научном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работа над вакциной от COVID-19 идет по графику, есть вероятность того, что производство прививки начнется в августе раньше срока на 7—10 дней.



Президент России Владимир Путин не вакцинировался от коронавируса. По словам его пресс-секретаря, это связано с тем, что вакцина еще не сертифицирована.



На территории Казанского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) «Томскгазпрома» в Парабельском районе Томской области зафиксировали очаг коронавируса — заболевание подтверждено у 60 вахтовиков.

Президент России Владимир Путин одобрил перенос шествия «Бессмертный полк» на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В России предложили ввести единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса.

Фото Ильи Репина

Отказ от «Золотого мяча» впервые с 1956 года

По состоянию на 10.50 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 14 706 950. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени. Умер на сегодняшний день 609 971 человек.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 830 926). На второй строчке — Бразилия (2 118 646), на третьей — Индия (1 155 338). Россия на четвертом месте (776 212, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (373 628).



По количеству смертей лидируют США (140 909), Бразилия (80 120), Великобритания (45 397), Мексика (39 485), Италия (35 058).

Журнал France Football отказался вручать «Золотой мяч» в 2020 году. Французское издание объяснило свое решение тем, что сезон нельзя полноценно оценить из-за влияния пандемии коронавируса. Таким образом, впервые со времени учреждения награды (1956 год) «Золотой мяч» вручен не будет.



СМИ назвали страну, выигравшую от коронавируса. Это Германия, чья экономика, по мнению The New York Times, будет процветать после пандемии, так как страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса в отличие от Китая и США.



Фото: vokrug.tv

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок. Изначально картину должны были показывать с 17 июля, но из-за коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а потом на 12 августа.

Лидеры Европейского союза (ЕС) смогли согласовать план спасения экономики Европы от коронавируса и многолетний финансовый план.



Ученые из Оксфордского университета благополучно завершили первую фазу тестирования нового лекарства от COVID-19.



Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) выделил Грузии кредит в 45 млн евро для ликвидации социально-экономических последствий пандемии COVID-19.



Немецкие ученые выявили механизм, с помощью которого коронавирус подавляет синтез белков в зараженных клетках и противостоит иммунной системе, что может привести к смерти больного.



Дарья Пинегина