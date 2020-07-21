Главное о коронавирусе на 21 июля: новые смерти в Татарстане, готовая вакцина, выплаты пенсионерам
Две новые смерти от коронавируса в Татарстане
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 30 новых случаев COVID-19, из них три — завозные, остальные контактные. Госпитализированы восемь человек, 22 пациента лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (девять человек). Четыре случая зарегистрированы в в Набережных Челнах.
Всего в Татарстане зарегистрировано 5 278 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 4 139 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 29.
- В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Таким образом, число жертв в республике увеличилось до 29.
- Казань не вошла в список городов, откуда могут быть разрешены первые международные авиарейсы. В проекте алгоритма восстановления международного авиасообщения значатся шесть крупных городов — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.
- Медсестра Разида Захарова, отработавшая третью смену в инфекционной больнице, рассказала о работе в «красной зоне» с больными коронавирусом. Третья смена стала для медиков самой тяжелой, так как пришлась на 38-градусную жару.
- Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что сценарий проведения прививок против COVID-19 в республике будет согласован с федеральными властями.
- Татарстан достиг пика распространения коронавирусной инфекции в конце апреля.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала информацию об огромных очередях в торговых центрах Казани, которые наблюдались в минувшие выходные.
- Совет директоров «Татнефти» обсудил профилактические меры, которые реализуются на предприятии для борьбы с пандемией коронавируса.
- Тем, кто собирается посетить мечети в день празднования Курбан-байрама, необходимо будет иметь с собой собственные средства защиты органов дыхания, перчатки, а также принести с собой намазлык (молитвенный коврик).
- В Казани на карантине в полтора раза вырос спрос на вывоз мусора.
- В Роспотребнадзоре рассказали, что большинство заболевших коронавирусом в Татарстане не были привиты от гриппа.
Готовность вакцины от COVID-19
За последние сутки в России выявлено 5 842 новых случая коронавируса, выздоровели 8 782 человека. Таким образом, общее число зараженных выросло до 783 328, а выздоровевших — до 562 384 человек.
Зафиксировано 153 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 12 580 человек.
- В Сеченовском университете опровергли информацию Bloomberg о том, что у российской элиты был доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще с апреля.
- Вместе с тем в Министерстве обороны России заявили, что первая в мире вакцина от коронавируса готова.
- Цены на нефть повышаются на фоне новостей о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.
- Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок заявил, что шансы заразиться коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне низкие.
- В Научном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работа над вакциной от COVID-19 идет по графику, есть вероятность того, что производство прививки начнется в августе раньше срока на 7—10 дней.
- Президент России Владимир Путин не вакцинировался от коронавируса. По словам его пресс-секретаря, это связано с тем, что вакцина еще не сертифицирована.
- На территории Казанского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) «Томскгазпрома» в Парабельском районе Томской области зафиксировали очаг коронавируса — заболевание подтверждено у 60 вахтовиков.
- Президент России Владимир Путин одобрил перенос шествия «Бессмертный полк» на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки.
- В России предложили ввести единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса.
Отказ от «Золотого мяча» впервые с 1956 года
По состоянию на 10.50 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 14 706 950. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени. Умер на сегодняшний день 609 971 человек.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 830 926). На второй строчке — Бразилия (2 118 646), на третьей — Индия (1 155 338). Россия на четвертом месте (776 212, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (373 628).
По количеству смертей лидируют США (140 909), Бразилия (80 120), Великобритания (45 397), Мексика (39 485), Италия (35 058).
- Журнал France Football отказался вручать «Золотой мяч» в 2020 году. Французское издание объяснило свое решение тем, что сезон нельзя полноценно оценить из-за влияния пандемии коронавируса. Таким образом, впервые со времени учреждения награды (1956 год) «Золотой мяч» вручен не будет.
- СМИ назвали страну, выигравшую от коронавируса. Это Германия, чья экономика, по мнению The New York Times, будет процветать после пандемии, так как страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса в отличие от Китая и США.
- Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок. Изначально картину должны были показывать с 17 июля, но из-за коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а потом на 12 августа.
- Лидеры Европейского союза (ЕС) смогли согласовать план спасения экономики Европы от коронавируса и многолетний финансовый план.
- Ученые из Оксфордского университета благополучно завершили первую фазу тестирования нового лекарства от COVID-19.
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) выделил Грузии кредит в 45 млн евро для ликвидации социально-экономических последствий пандемии COVID-19.
- Немецкие ученые выявили механизм, с помощью которого коронавирус подавляет синтез белков в зараженных клетках и противостоит иммунной системе, что может привести к смерти больного.
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