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В Кремле рассказали, получал ли Путин вакцину от коронавируса

13:34, 20.07.2020
В Кремле рассказали, получал ли Путин вакцину от коронавируса
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса. По словам его пресс-секретаря, это связано с тем, что она еще не сертифицирована.

«Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что у российской элиты был доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще с апреля. По данным агентства, вакцинацию прошли сотни человек. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал подобные утверждения слухами и спекуляцией.

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