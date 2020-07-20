В Кремле рассказали, получал ли Путин вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса. По словам его пресс-секретаря, это связано с тем, что она еще не сертифицирована.

«Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что у российской элиты был доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще с апреля. По данным агентства, вакцинацию прошли сотни человек. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал подобные утверждения слухами и спекуляцией.