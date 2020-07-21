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Казань не вошла в список городов, откуда могут разрешить первые международные рейсы

07:33, 21.07.2020
Казань не вошла в список городов, откуда могут разрешить первые международные рейсы
Фото: Реальное время

Казань не вошла в список городов, откуда могут быть разрешены первые международные авиарейсы.

В проекте алгоритма восстановления международного авиасообщения, предложенном главой Росавиации Александром Нерадько, значатся шесть крупных городов — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Сообщается, что воздушные гавани выбраны по географическому принципу: так, чтобы жители соседних городов могли воспользоваться ближайшим аэропортом, передают «Известия».

Дата возобновления международных полетов не определена, в алгоритме ее нет.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines сообщила о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Уже 3 августа самолеты из Турции должны прибыть в Казань.

Общество Татарстан
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