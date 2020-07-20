В Сеченовском университете опровергли сообщение о вакцинации элиты от коронавируса

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В Сеченовском университете опровергли информацию Bloomberg о том, что у российской элиты был доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще с апреля.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Вадим Тарасов назвал подобные утверждения слухами и спекуляцией.



«Мы проводили доклинические исследования, проводили клинические исследования, препарат еще не зарегистрирован пока, о его регистрации предстоит принять решение Министерству здравоохранения в ближайшее время. Только после регистрации он может быть доступен для полноценного применения», — передает ТАСС слова Тарасова.

Ранее Bloomberg, опираясь на источники, сообщило, что политическая и предпринимательская элита России получила доступ к экспериментальной вакцине. Агентство не назвало имен, но утверждает, что доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро».

