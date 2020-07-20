В Татарстане на Курбан-байрам посоветовали иметь свои средства защиты и молитвенный коврик

Тем, кто собирается посетить мечети в день празднования Курбан-байрама, необходимо будет иметь с собой собственные средства защиты органов дыхания, перчатки, а также принести с собой намазлык (молитвенный коврик). Об этом рассказал сегодня первый заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Валиуллин.

Он напомнил, что мероприятия, связанные с Курбан-байрамом, начнутся в 3.30 утра и продлятся до 4.30 утра.

Всего в Татарстане на Курбан-байрам будут работать 55 площадок для забоя животных. Подробнее о проведении праздника — в материале «Реального времени».