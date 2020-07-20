Большинство заболевших коронавирусом в Татарстане не были привиты от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, что большинство заболевших коронавирусом в Татарстане не были привиты от гриппа. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам спикера, в апреле и в мае ведомство проводило исследования. Выяснилось, что среди заразившихся коронавирусом единицы были привиты от гриппа.

«Основная масса заболевших новой коронавирусной инфекцией от гриппа не была привита», — пояснила Авдонина.

Далее исследование прекратилось, так как, по словам Авдониной, иммунитет от гриппа длится всего год и уже сошел на нет.



Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что Татарстан достиг пика распространения коронавирусной инфекции в конце апреля.

