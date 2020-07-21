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Минобороны РФ заявило, что первая вакцина от коронавируса готова

09:12, 21.07.2020
Минобороны РФ заявило, что первая вакцина от коронавируса готова
Фото: Реальное время

В Министерстве обороны России заявили, что первая в мире вакцина от коронавируса готова. Об этом сказал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию «Аргументы и факты».

Все добровольцы, получившие вакцину, выработали иммунитет. По словам Цаликова, на момент выписки все чувствовали себя нормально. Ученые уже сделали окончательные оценки.

Клинические испытания вакцины проводились в середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале имени Бурденко.

Ранее в Научном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что есть вероятность того, что производство прививки начнется в августе раньше срока на 7—10 дней.

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