Минобороны РФ заявило, что первая вакцина от коронавируса готова
В Министерстве обороны России заявили, что первая в мире вакцина от коронавируса готова. Об этом сказал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию «Аргументы и факты».
Все добровольцы, получившие вакцину, выработали иммунитет. По словам Цаликова, на момент выписки все чувствовали себя нормально. Ученые уже сделали окончательные оценки.
Клинические испытания вакцины проводились в середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале имени Бурденко.
Ранее в Научном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что есть вероятность того, что производство прививки начнется в августе раньше срока на 7—10 дней.
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