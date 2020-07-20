В Казани на карантине в полтора раза вырос спрос на вывоз мусора

Фото: Олег Тихонов

За квартал спрос на вывоз мусора в Казани подскочил на 53%, но это не предел

По итогам второго квартала 2020 года в Казани спрос на услугу вывоза промышленного и строительного мусора вырос на 53% по сравнению с предыдущим кварталом и на 16% — если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил аналитический центр «Авито Услуг».

Доля спроса на услуги по вывозу мусора в Казани составляет 3% от общероссийского. Всего на данный момент на сайте «Авито» есть 513 объявлений о вывозе мусора. В среднем эта услуга обойдется от одной до нескольких тысяч рублей — это вывоз строительного мусора контейнерами, забор металлолома и так далее.

Доля спроса на услуги по вывозу мусора в Казани составляет 3% от общероссийского. Фото Олега Тихонова

В целом по стране спрос на вывоз мусора вырос на 49%. Чаще всего отдают это дело на аутсорсинг — за год эта услуга в целом по стране стала популярнее на 64%. Что касается объявлений, которые предлагают вывоз дачного мусора, старой бытовой техники, строительных отходов, то их количество выросло на 67% по сравнению с годичным показателем. Больше всего за год спрос на вывоз мусора увеличился в Барнауле (на 218%), за квартал — в Иркутске (185%).

Жалобы поступают с начала самоизоляции

Жители казанских поселков Константиновка, Царицынский Бугор, Сухая Река начали жаловаться на заваленные мусором контейнерные площадки в майские праздники. Пресс-служба УК «ПЖКХ» сообщила, что из-за самоизоляции объем вывоза отходов в Казани увеличился на 30—50% в зависимости от территории.

По данным управляющей компании, в период карантина из-за коронавируса татарстанцы буквально завалили площадки крупногабаритными отходами. А в частном секторе для уборки мусора и вовсе приходилось дополнительно привлекать спецтехнику.

Из-за самоизоляции объем вывоза отходов в Казани увеличился на 30—50% в зависимости от территории. Фото Максима Платонова

В июне власти Казани жаловались, что в столицу Татарстана свозят мусор из соседних районов. Данный фактор влияет в том числе и на размер тарифа на вывоз.



Дарья Пинегина