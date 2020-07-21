Казанская медсестра рассказала о работе в коронавирусной больнице в 38-градусную жару

Медсестра Разида Захарова, отработавшая третью мену в инфекционной больнице, рассказала о работе в «красной зоне».

Третья смена стала для медиков самой тяжелой, так как пришлась на 38-градусную жару. Захарова рассказала, что из-за жары очки сразу запотевали, а противочумные костюмы прилипали к телу. Поток пациентов увеличивался с каждым днем.

«Самое тяжелое — работать в запотевших масках, под которыми пот лился ручьем и резинки которых сильно давили на голову, и противочумных костюмах, в которых было неудобно ходить. А в двух парах перчаток было трудно проводить манипуляции», — рассказала Захарова.

После таких нагрузок Захарова, сняв защитный костюм, выпивала сразу по три стакана воды.

Медик вспоминает, что пациенты поступали в тяжелом состоянии. Дополнительные койки приходилось разворачивать каждый день. При этом, помимо терапии, медперсонал заботился и об эмоциональном состоянии пациентов

«Старалась подбодрить их, пошутить и успокоить. Когда приходила на смену, приятно было слышать: «Наконец-то, мы вас так ждали!» — поделилась медсестра.

Отметим, что вчера в Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Таким образом, число жертв в республике увеличилось до 29.

