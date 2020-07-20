Пик эпидемии коронавируса в Татарстане пришелся на конец апреля
Татарстан достиг пика распространения коронавирусной инфекции в конце апреля. Об этом заявила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
По словам спикера, самые высокие цифры по заболеваемости выявлены в конце апреля. Уже со второй половины мая в ведомстве отметили постепенное снижение.
Напомним, что за последние сутки в Татарстане подтвердилось 33 новых случая COVID-19, из них два — завозные, остальные контактные.
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