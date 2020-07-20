France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
Журнал France Football отказался вручать «Золотой мяч» в 2020 году.
Французское издание объяснило свое решение тем, что сезон нельзя полноценно оценить из-за влияния пандемии коронавируса. В связи с этим обстоятельством в France Football полагают невозможность объективно оценить действия футболистов.
Таким образом, впервые со времени учреждения награды (1956 год) «Золотой мяч» вручен не будет.
Отметим, что в 2019 году награда досталась футболисту «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.СпортФутбол
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