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В Минздраве Татарстана рассказали, как пройдет вакцинация от COVID-19 в республике

18:25, 20.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Минздраве Татарстана рассказали, как пройдет вакцинация от COVID-19 в республике
Фото: pexels.com

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что сценарий проведения прививок против COVID-19 в республике будет проводиться при согласовании с федеральными властями.

По его словам, «дизайн» вакцинации будет предлагаться Минздравом РФ и Роспотребнадзором РФ. Жаворонков уточнил, что пока что на региональном уровне никаких регламентирующих документов не существует.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что в документе будут определены группы риска, их представители будут привиты в первую очередь, передает «Татар-информ».

В начале июля в Сеченовском университете завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, их признали успешными.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:41
    ужас. за 2 месяца изобрели и уде хотять уколить жителей. как мы все таки стали бесправными рабами
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