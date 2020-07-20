В Минздраве Татарстана рассказали, как пройдет вакцинация от COVID-19 в республике

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что сценарий проведения прививок против COVID-19 в республике будет проводиться при согласовании с федеральными властями.

По его словам, «дизайн» вакцинации будет предлагаться Минздравом РФ и Роспотребнадзором РФ. Жаворонков уточнил, что пока что на региональном уровне никаких регламентирующих документов не существует.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что в документе будут определены группы риска, их представители будут привиты в первую очередь, передает «Татар-информ».

В начале июля в Сеченовском университете завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, их признали успешными.

