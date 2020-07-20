В Роспотребнадзоре Татарстана призвали не выстраиваться в огромные очереди в торговых центрах

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала информацию об огромных очередях в торговых центрах Казани, которые наблюдались в минувшие выходные.

Она отметила, что очереди в торговых комплексах собираются из-за соблюдения правила «один человек на четыре квадратных метра», но зачастую посетители забывают о социальной дистанции.

Авдонина отметила, это неправильно, когда возле магазина наблюдается столпотворение. «Если вы пришли в ТЦ и видите, что пока в данный магазин допуск ограничен, то не надо стоять здесь же, можно зайти в другой отдел либо прийти в другое время», — посоветовала она.

Замруководителя Роспотребнадзора РТ призвала жителей республики «не торопиться», поскольку торговые центры не планируется закрывать, они будут и дальше продолжать работу и соблюдать необходимые меры профилактики, передает «Татар-информ».

На прошлой неделе, 15 июля, власти республики разрешили возобновить работу торговым центрам.