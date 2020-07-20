Совет директоров «Татнефти» обсудил профилактические меры, связанные с распространением COVID-19

Сегодня совет директоров «Татнефти» обсудил профилактические меры, которые реализуются на предприятии для борьбы с пандемией коронавируса. В мероприятии, которое прошло в Доме правительства РТ, принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, за время борьбы с пандемией компания начала широко использовать дистанционную и удаленную работу, что позволило не только обеспечить беспрерывность производственных процессов, но и повысить эффективность и оперативность, улучшить программные продукты.

Также в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции «Татнефть» начала формировать резервные бригады на объектах добычи, переработки и предприятиях, которые обеспечивают функционирование социально значимой инфраструктуры, стали проводиться мероприятия по снижению себестоимости добычи и производства, повышению конкурентных преимуществ продукции, развивать каналы сбыта. Для того чтобы предотвратить стратегические, операционные и управленческие риски, компания будет продолжать диверсификацию проектов в сторону наиболее эффективных или обладающих контрциклическим эффектом.

Профилактические мероприятия будут и в дальнейшем реализовываться. Их ослабление будет вводиться с учетом риск-ориентированного подхода и производственной специфики. Как и прежде, «Татнефть» будет обеспечивать поддержку медицинских учреждений и социальных служб региона, а также социально незащищенных слоев населения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что «Татнефть» во время пандемии системно подошла к решению вопросов, связанных с профилактикой и недопущением распространения коронавирусной инфекции — и на производстве, и в части обеспечения жизнедеятельности регионов, где компания работает.

«Оперативно был организован пошив масок, выпуск дезинфицирующих средств не только для нужд компании, но и для жителей юго-востока республики», — отметил глава республики.

При этом Минниханов обратил внимание на то, что пока нет повода для расслабления и действующий в компании порядок необходимо сохранить.

Кроме того, члены совета директоров заслушали информацию о реализации цели устойчивого развития «Чистая вода и санитария» в рамках Глобального договора ООН. Ее достижение позволит обеспечить рациональное использование водных ресурсов и санитарию для всех и соответствует целям Стратегии развития «Татнефти» до 2030 года.

Совет директоров рассмотрел итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года и утвердил бюджет на август текущего года, передает пресс-служба президента РТ.