Вирусолог рассказал, какие шансы заразиться коронавирусом на пляже

Шансы заразиться коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне низкие, рассказал доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

По его словам, ультрафиолет солнечного света, который обладает летом высокой энергией, уничтожает вирусные частицы. Так что если на пляже больной человек не будет находиться очень близко или контактировать, то шансы заразиться крайне малы, рассказал ученый.

Несмотря на то что ультрафиолет не моментально уничтожает вирусные частицы, достаточно нескольких секунд, чтобы уничтожить вирус природным путем.

При этом, обратил внимание Оберемок, в облачную погоду этот способ борьбы с коронавирусной инфекцией не совсем эффективен, поэтому нельзя пренебрегать мерами профилактики, передает «РИА Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре РФ сообщили, что коронавирус не передается во время купания.