Главное к утру: новая смерть от COVID-19 и первые данные по голосованию
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 26 июня.
- В Татарстане подтвержден 14-й смертельный случай от COVID-19. 20 июня скончалась 80-летняя жительница Нижнекамска. 12 июня ее госпитализировали в инфекционный госпиталь на базе Нижнекамской ЦРМБ с двухсторонней полисигментарной пневмонией, вызванной вирусом COVID-19.
- Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с членами Общественной палаты РФ нового состава, в ней приняла участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова. Владимир Путин отметил, что Казань развивается бурными темпами и демонстрирует всей стране качество административной работы и показывает хорошие результаты.
- В Казани в День молодежи, 27 июня, протестируют новый экстрим-парк «Урам» под «Миллениумом». В этот день его посетит президент Татарстана Рустам Минниханов. Тестовые заезды будут проходить без зрителей и при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер.
- «Реальному времени» стали известны первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.
На 17.00 по московскому времени в поддержку поправок в основной закон страны высказались 72,9% россиян из участвовавших в опросах социологов.
- Российский Минздрав одобрил отечественный лекарственный препарат «Арепливир» компании «Промомед», являющийся аналогом изобретенного в Японии препарата «Фавипиравир».
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