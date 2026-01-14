«Ак Барс» объявил состав на выездную игру на Дальнем Востоке

15 января казанская команда сыграет с хоккейным клубом «Амур» из Хабаровска

Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав команды для выездной игры в рамках КХЛ на Дальнем Востоке. 15 января казанская команда сыграет с хоккейным клубом «Амур» из Хабаровска.

В поездку отправились 27 игроков. Вратарскую линию представят три голкипера: Тимур Билялов, Максим Арефьев и Семен Протонин. На выезд, помимо всем известных фамилий, также отправились нападающие Денис Комков и Радэль Замалтдинов и защитники Александр Иванов и Игорь Бардин.

Сейчас казанская команда находится на 4 строчке в турнирной таблице КХЛ.

Напомним, что недавнее пятое «татарстанское дерби» в сезоне, которое прошло против «Нефтехимика» 13 января, выдалось настолько скучным, что зрители засыпали прямо на трибунах «Татнефть Арены». Как «Ак Барс» проиграл в Казани с футбольным счетом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова