В Татарстане минимальный набор продуктов питания стоит дешевле, чем по России

Дороже всего среди регионов ПФО минимальный набор продуктов обойдется в Пермском крае

Фото: Реальное время

В Татарстане стоимость минимального набора продуктов питания составила 6 362 рубля по итогам ноября 2025 года. Это на 12,64% меньше, чем в среднем по России (7 283 рубля), и на 0,5% меньше, чем в среднем в ПФО (6 394 рубля), следует из данных Татарстанстата.

Дороже всего среди регионов ПФО минимальный набор продуктов обойдется в Пермском крае (7 049 рублей). Далее по дороговизне продуктовой корзины — Республика Башкортостан (6 518 рублей), Удмуртская Республика (6 488 рублей), Самарская (6 485 рублей), Оренбургская (6 472 рубля) и Кировская (6 452 рубля) области.

На 7-м и 8-м местах по данному показателю — Республика Марий Эл (6 385 рублей) и Нижегородская область (6 366 рублей).

Дешевле, чем в Татарстане, минимальный набор продуктов стоит в Ульяновской (6 350 рублей) и Саратовской (6 266 рублей) областях. Также недорого обойдется такая корзина в Чувашской Республике (6 185 рублей), Пензенской области (6 155 рублей) и Республике Мордовия (5 905 рублей).

Ранее сообщалось, что в Татарстане размер прожиточного минимума оказался одним из самых низких среди регионов России.

Никита Егоров