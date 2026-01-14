Татарстан оказался в топ-10 регионов по количеству аптек

Тем не менее в 2025 году в республике закрылось почти 100 аптечных учреждений

Фото: Михаил Захаров

Татарстан оказался в топ-10 регионов по количеству аптек — на 9-м месте в исследовании от RNC pharma. Тем не менее в 2025 году в республике закрылось почти 100 аптечных учреждений.

Согласно подсчетам, в октябре 2025 года в республике насчитывалось 2,1 тыс. аптек. Лидером в этом списке стала московская область — 5,29 тыс. Следом идет Москва — 5,28 тыс., а на третьем месте Краснодарский край — 4,63 тыс. учреждений.

Примечательно, что в Татарстане относительно 2024 года упало количество аптек. Согласно динамике, сокращение произошло на 74 учреждения. Такая же отрицательная динамика и у лидеров списка — минус 200, 494 и 79 соответственно.

Напомним, что в Татарстане упало количество проданных лекарств в 2025 году, но аптеки меньше зарабатывать не стали.

Наталья Жирнова