СК сообщил о задержании главврача и завотделением реанимации новокузнецкого роддома

Известно, что они подпадают под две статьи УК из-за смерти девяти младенцев

В Кузбассе задержали двух медиков из‑за гибели новорожденных в Новокузнецке, сообщает RT. Задержаны главный врач и человек, который временно исполнял обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей в Новокузнецкой городской клинической больнице №1.

Следователи считают, что врачи допустили халатность и по их вине погибли дети. Это серьезные обвинения — они подпадают под две статьи УК: о халатности и о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам из‑за плохого выполнения профессиональных обязанностей.

Следствие установило, что в Новокузнецком родильном доме №1 с 4 по 12 января 2026 года умерли девять новорожденных. Все эти дети родились в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. По мнению следователей, причиной трагедии стало то, что задержанные врачи плохо выполняли свою работу — неправильно организовали помощь и не оказали ее должным образом.



Ранее Минздрав опроверг информацию о закрытии региональных роддомов после инцидента в Новокузнецке. В министерстве отметили развитие системы родовспоможения. Для примера там привели открытие нового перинатального центра в Казани.

Наталья Жирнова