В Татарстане от коронавируса скончался 14-й заболевший

В Татарстане подтвержден 14-й смертельный случай от COVID-19. 20 июня скончалась 80-летняя жительница Нижнекамска.

12 июня ее госпитализировали в инфекционный госпиталь на базе Нижнекамской ЦРМБ с двухсторонней полисигментарной пневмонией, вызванной вирусом COVID-19.

Пр этом у женщины были сопутствующие заболевания — сахарный диабет, почечная недостаточность и хронические сердечно-сосудистые заболевания. Причина смерти установлена в результате патолого-анатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

За последние сутки в республике подтвердились 40 новых случаев COVID-19, все контактные. Всего в Татарстане зарегистрированы 4 350 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 163 человека, в том числе 35 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 174 человека.

