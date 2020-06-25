Появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru Александр Артемьев

«Реальному времени» стали известны первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.

На 17:00 по московскому времени в поддержку поправок в основной закон страны высказались 72,9% россиян, из участвовавших в опросах социологов.

26,6% избирателей поправки не одобрили, а еще 0,5% испортили бюллетени. Также 31,3% выходивших с участков отказались отвечать на вопрос о том, как они проголосовали.

Всего в опросе приняли участие 15 124 человека из разных российских регионов.

Сегодня в России началась процедура голосования по поправкам в Конституцию, предложенным в этом году. «Реальное время» ознакомилось с ходом голосования в Татарстане, узнав, как соблюдаются меры против коронавируса, а также понаблюдало, как прошел первый день голосования в других регионах России.

