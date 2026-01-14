В Казани сдали первые четыре дома в рамках реновации Новой Портовой

СМУ-88 ввело в эксплуатацию первую очередь ЖК «Яналиф»

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В начале января группа компаний «СМУ-88» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди флагманского жилого комплекса застройщика — «Яналиф». ЖК стал первым реализованным проектом реновации промзоны в районе речного порта. На сегодняшний день это одна из крупнейших территорий реновации в России. Архитектурно-пространственную концепцию комплекса разработало архбюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» — ЖК стал для архитекторов первым реализованным проектом в Казани.

Первая очередь жилого комплекса элит-класса включает четыре дома от 12 до 17 этажей. Их строительство было завершено в конце декабря. Всего предусмотрено строительство 20 домов, которые будут сдаваться поэтапно — с ежегодным вводом новых очередей.

«Сегодня мы видим, как когда-то заброшенная промышленная территория постепенно наполняется жизнью. Первая очередь «Яналиф» — это только начало большого пути Новой Портовой. Впереди еще серьезная работа по развитию инфраструктуры вместе с городом, но уже скоро первые жители смогут по достоинству оценить главное преимущество жизни здесь — виды на Волгу вблизи от центра», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Проект неоднократно высоко оценивался профессиональным сообществом и стал обладателем восьми федеральных премий в области архитектуры и строительства, среди которых Urban Awards, Good Innovations, Proestate Awards и другие. За время строительства «Яналиф» стал одним из самых востребованных жилых комплексов в Казани в своем классе. 25% квартирографии первой очереди было продано в первую неделю после запуска. Сейчас на пул квартир в комплексе предусмотрена скидка до 2,5 млн рублей.

На казанском рынке недвижимости ЖК «Яналиф» отличается высоким уровнем технологичности и комфорта: в домах установлены централизованные вентиляционные системы с фильтрацией воздуха, бесшовный скоростной Wi-Fi, контроль доступа в лобби по ble/rfid-меткам, приложению на телефоне или электронному пропуску. В дизайнерских лобби ЖК предусмотрены колясочные, а подземный паркинг оборудован зарядными станциями для электромобилей, автоматическим контролем доступа и системой видеонаблюдения.

Концепцию благоустройства жилого комплекса разработало архбюро Orchestra Design. Она включает в себя как городские общественные пространства, так и приватные дворы с игровыми и спортивными зонами и видами на набережную. «Сады портовой бухты» охватывают 4,2 га территории и предусматривают создание парка, зеленых бульваров, площади и центральной торговой улицы. К развитию коммерческих помещений на первых этажах ЖК застройщик привлек московские компании NF Group и RRG.

Напомним, «Новая Портовая» — одна из крупнейших в стране территорий реновации промзон, где предусмотрено создание общественных пространств, ультрасовременных арт-кластеров, торговых галерей, престижных образовательных центров. Визитной карточкой «Новой Портовой» станет 12-километровая прогулочная набережная — жилой комплекс «Яналиф» расположен на первой береговой линии Волги. В этом году построены первые 210 метров гидротехнического сооружения у ЖК, которое станет основой для будущей набережной. Рядом с жилым комплексом на «Новой Портовой» появятся образовательные учреждения нового уровня. Так, руководитель архбюро WALL Рубен Аракелян подготовил проект ультрасовременного детского сада в формате «микродеревни», а школу на 1,1 тыс. мест проектирует Никита Явейн — народный архитектор Российской Федерации, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, основатель и руководитель архбюро «Студия 44».

