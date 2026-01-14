Новости бизнеса

Ozon готовится запустить собственный бренд уходовой косметики

11:06, 14.01.2026

В компании сообщили, что в первом квартале 2026 года планируется запуск собственной линейки средств по уходу за телом

Фото: Михаил Захаров

Компания «Интернет решения» — головная структура маркетплейса Ozon — подала заявку на регистрацию товарного знака Kix beauty в классе «Косметика», сообщают «Ведомости».

В компании сообщили, что в первом квартале 2026 года планируется запуск собственной линейки средств по уходу за телом. В ассортимент войдут, в частности, баттеры и кремы для ног. Производство продукции будет организовано на партнерских площадках. При этом продажа товаров под новым брендом будет осуществляться исключительно на платформе Ozon.

Напомним, что ранее Wildberries завершил сделку по приобретению российского косметического ретейлера «Рив Гош». Компания называет плюсами сделки увеличение ассортимента косметических брендов на онлайн-платформе и доступность продукции категории «Красота» в регионах.

Наталья Жирнова

