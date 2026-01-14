Бюджет на донорскую кровь в Татарстане в 2025 году стал больше на 23 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2025 году увеличили финансирование мероприятий, связанных с донорской кровью, сообщает Минфин республики. Речь идет о затратах на заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Изначально в бюджете республики на эти цели для ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан» было предусмотрено 596 млн рублей. Однако руководство региона приняло решение дополнительно выделить 23 млн рублей.

Причиной корректировки бюджета стала необходимость заготовить дополнительные объемы крови и ее компонентов в 2025 году.

Напомним, ранее татарстанский производитель Pozis представил холодильник для медиков. Устройство предназначено для длительного хранения биопрепаратов, плазмы и компонентов крови.

Наталья Жирнова