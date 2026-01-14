Общая задолженность организаций Татарстана превысила 5 трлн рублей

Причем 88,2 млрд рублей из данной суммы — просроченная задолженность

Общая задолженность организаций Татарстана составила 5,5 трлн рублей по состоянию на 1 ноября 2025 года. Причем 88,2 млрд рублей из данной суммы — просроченная задолженность, следует из данных Татарстанстата.

Отмечается, что кредиторская задолженность татарстанских компаний на 1 ноября 2025-го составила 3,2 трлн рублей. Из нее просроченная — 87,9 млрд (2,7%).

— Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по республике на 1 ноября 2025 года составила 2,2 трлн рублей, в том числе просроченная — 344,4 млн рублей, или 0,02% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам, — говорится в отчете.

В свою очередь, дебиторская задолженность по республике на 1 ноября 2025 года составила 3,2 трлн рублей, из которой 125,4 млрд — просроченная (7,9% от общего объема дебиторской задолженности).

Напомним, что кредиторская задолженность — это сумма долгов и обязательств перед другими организациями и физическими лицами, которую организация должна погасить. В нее входят, например, долги перед поставщиками, покупателями, работниками, бюджетом, учредителями. Задолженность по полученным кредитам — это долг перед банками, который включает основной долг и проценты по полученным кредитным средствам.

Таким образом, кредиторская задолженность более широкое понятие, которое включает различные обязательства, а задолженность по кредитам — один из видов кредиторской задолженности.

Никита Егоров