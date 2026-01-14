Названы сферы деятельности в Татарстане, где зарплаты превысили 100 тыс. рублей

У работников, занятых в области информации и связи, зарплаты составили 131,4 тыс. рублей

Фото: Реальное время

Среднемесячная начисленная зарплата работников, занятых в области информации и связи, составила 131,4 тыс. рублей по итогам января — октября 2025 года. Также высокие заработные платы — в финансовой и страховой сфере (125,7 тыс.) и сфере добычи полезных ископаемых (122,5 тыс.), следует из данных Татарстанстата.

Кроме того, больше 100 тыс. рублей платили сотрудникам, работающим на обрабатывающих производствах (113,9 тыс.) и в организациях, занятых научной и технической деятельностью (106,9 тыс.).

Более низкие зарплаты зафиксированы у работников организаций, чья деятельность связана с недвижимостью (52,9 тыс.), гостиничной (58 тыс.) и административной (61,8 тыс.) деятельностью.

Ранее сообщалось, что Татарстан возглавил топ регионов, где сильнее всего увеличились зарплаты за пять лет.

Никита Егоров