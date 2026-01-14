Франк Артига прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Рубина»

Он поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова и президента клуба Марата Сафиуллина за приглашение

Новый главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига прокомментировал свое назначение.

— «Рубин» — большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду «Барселоны» на турнире памяти Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьезный вызов. Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике, — приводит его словам пресс-служба клуба.

Он поприветствовал болельщиков «Рубина»: «Буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы команда радовала вас. Все понимают, какие ожидания от клуба и какие задачи перед нами стоят».

Отдельно Артига поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова и президента клуба Марата Сафиуллина за приглашение.

— Впереди у команды тренировочные сборы и большой объем работы, поэтому важно качественно провести эту подготовку, чтобы быть хорошо подготовленными ко второй части сезона. Вся работа команды и клуба ведется в первую очередь для болельщиков. Ждем вас на трибунах и рассчитываем на поддержку, — заключил испанец.

Напомним, контракт с Артигой рассчитан до лета 2027 года.



Денис Петров