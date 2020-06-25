Путин оценил программы благоустройства в Татарстане: «Вы попали в точку!»

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с членами Общественной палаты РФ нового состава, в ней приняла участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Она вошла в состав Общественной палаты в этом году.

Фишман-Бекмамбетова рассказала главе государства о масштабных программах благоустройства в Татарстане и принципе соучастия жителей республики, который является основным при реализации проектов.

Владимир Путин отметил, что Казань развивается бурными темпами и демонстрирует всей стране качество административной работы и показывает хорошие результаты. Российский президент оценил программы благоустройства республики и обратил внимание на важность учета мнения жителей при их реализации.

«Знать мнение жителей и учитывать их интересы должны все органы власти — это само собой разумеющееся, — сказал он Наталии Фишман-Бекмамбетовой в завершение беседы. — Это одно из направлений деятельности Общественной палаты. Вы попали в точку!» — сказал он.

Помимо этого, Владимир Путин вспомнил о своем визите в Казань в 2000 году — тогда в республике шла реализация программы ликвидации ветхого жилья: «вместе с первым президентом Татарстана приезжали, смотрели домишки убогие и строили планы по развитию города — надо отдать должное руководству Татарстана, очень многое получилось и получается».

Сегодня в Казань прибыл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, побывал на открытии дворца культуры имени С. Саид-Галиева после капитального ремонта, принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Татарстана и в заседании кабинета министров «О 100-летии образования республиканских органов исполнительной власти». Подробнее — в материале «Реального времени».

