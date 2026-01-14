Иран обвинил США в попытках создать повод для военного вмешательства

В документе говорится, что США хотят сменить власть в Иране

Постоянное представительство Ирана при ООН обвинило США в том, что Штаты пытаются найти повод для военного вмешательства. Заявление об этом появилось в официальном аккаунте иранской дипмиссии в социальной сети X.

В документе говорится, что США хотят сменить власть в Иране. Для этого, как утверждает иранская сторона, Америка вводит санкции, выдвигает угрозы и поддерживает беспорядки. Все это, по мнению представителей Ирана, нужно Вашингтону, чтобы потом оправдать военное вторжение.

Иранские дипломаты также напомнили, что раньше такие действия США уже не раз оказывались безуспешными.

Тем временем Дональд Трамп предложил американцам и союзникам покинуть территорию Ирана.

— Я бы сказал, что неплохо было бы уехать, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос от журналиста.

Наталья Жирнова