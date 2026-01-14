УНИКС сыграет с «Уралмашем» в своем последнем выездном туре Winline Basket Cup

Сегодня, 14 января, казанский УНИКС проведет заключительный матч выездной серии в рамках Winline Basket Cup. Соперником подопечных Велимира Перасовича станет екатеринбургский «Уралмаш».

На данный момент казанцы уверенно возглавляют группу «Б» с идеальным показателем — две победы в двух матчах. «Уралмаш» же пока находится на третьей строчке квартета (1–2). Ранее в рамках турнира команды уже встречались в Казани: тогда УНИКС одержал победу со счетом 97:75. Уральцы, в свою очередь, запомнились в этом сезоне первой в истории клуба международной победой над боснийской «Игокеей» (91:86), но уступили не только казанцам, но и петербургскому «Зениту».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главным вызовом для казанского клуба станут кадровые потери. Из-за травм на паркет в Екатеринбурге не смогут выйти сразу четыре игрока ротации: защитники Пэрис Ли, Си Джей Брайс и Роман Илюк, а также форвард Дишон Пьер.

Начало встречи в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в «VK Видео», приложении Winline и на официальном сайте турнира.

Рената Валеева