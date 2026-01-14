На продолжение реализации дорожного проекта в Татарстане выделят 15,5 млрд рублей

Из них почти 3/4 поступят из федерального бюджета, остальная часть финансирования будет обеспечена за счет региональных средств

В Татарстане в 2026 году продолжится реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минфин республики.

На эти цели в бюджете республики на предстоящий год предусмотрено 15,5 млрд рублей. Из них 11,3 млрд поступят из федерального бюджета, остальная часть финансирования будет обеспечена за счет региональных средств.

Выделенные средства направят на комплексное обновление дорожной инфраструктуры: строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт. Работы затронут дороги регионального (межмуниципального) и местного значения.

В этом году на дорожные работы в Татарстане планируют направить 46,6 млрд рублей. Больше всего средств уйдет на работы на дорогах общего пользования. Уже запланирован ремонт трасс в трех татарстанских агломерациях, в том числе их центрах — Казани, Челнах и Нижнекамске. Подробнее о том, какие трассы и улицы обновят, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова