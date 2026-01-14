Новости экономики

Цена на серебро на Comex взлетела выше $91

09:06, 14.01.2026

По состоянию на 07:23 по московскому времени котировки росли на 5,27% и составляли $90,905 за унцию

Фото: Реальное время

На нью‑йоркской бирже Comex цена на серебро достигла исторического максимума. Согласно данным утренних торгов, стоимость мартовского фьючерса на драгоценный металл впервые в истории преодолела отметку в $91 за тройскую унцию.

По состоянию на 07:23 по московскому времени котировки росли на 5,27% и составляли $90,905 за унцию. При этом несколькими минутами ранее был зафиксирован пик — $91,343 за тройскую унцию.

Напомним, недавно мартовский фьючерс на драгоценный металл увеличился на 5,21%, достигнув отметки в $83,475 за унцию. В начале торгов были зафиксированы рекордные показатели на уровне $83,8.

Наталья Жирнова

