Минздрав опроверг информацию о закрытии региональных роддомов

В министерстве отметили развитие системы родовспоможения. Для примера там привели открытие нового перинатального центра в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Минздрав России опроверг сообщения о закрытии родильных домов в российских регионах, сообщили «Известия». Заявление было сделано на фоне ситуации со смертью 9 младенцев в новокузнецком роддоме.

В ведомстве подчеркнули, что вместо закрытия медучреждений происходит активное развитие системы родовспоможения. В качестве примера специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов привел открытие нового городского перинатального центра в Казани на базе седьмой городской больницы и перинатального центра в Коммунарке в Москве.

Напомним, что недавно в Альметьевске также открылся перинатальный центр за 6 млрд рублей, а на охрану материнства в республике потратят почти 3 млрд. Согласно плановым показателям, к 2030 году программа должна обеспечить снижение младенческой смертности до 3,2 случая на 1000 родившихся.



Наталья Жирнова