В Татарстане крещенские морозы достигнут -30 градусов

Их ожидают уже в эту пятницу

Фото: Динар Фатыхов

Как сообщил в интервью РИА «Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, наиболее суровые морозы во время Крещения обрушатся на регионы Сибири. В Томской и Новосибирской областях, а также на юге Красноярского края столбики термометров могут опуститься до 40 градусов. Волна холода затронет и Уральские области.

Потом морозная погода начнет распространяться дальше — на среднюю полосу России. Это случится в пятницу, и холод будет медленно двигаться с востока. В некоторых восточных регионах, в том числе в Татарстане, Удмуртии, Кировской области и Волго‑Вятском районе, ночью может стать холодно — до -30 градусов. В центральной части страны будет чуть теплее: ночью — примерно -25 градусов, а днем — около -15 градусов.



Синоптик отметил, что к Крещению почти на всей Русской равнине будет очень холодно — температура окажется на 5–10 градусов ниже обычной. Но в Татарстане, хотя и станет заметно холоднее, таких экстремальных морозов, как в Сибири, ждать не стоит.

Напомним, что в среду, 14 января, в Татарстане ожидается до -10 градусов.

Наталья Жирнова