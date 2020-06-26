В Минмолодежи Татарстана рассказали, когда начнется тест-драйв экстрим-парка под «Миллениумом»

В Казани в День молодежи, 27 июня, протестируют новый экстрим-парк «Урам» под «Миллениумом».

В этот день его посетит президент Татарстана Рустам Минниханов. Тестовые заезды будут проходить без зрителей и при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер.

В пресс-службе Минмолодежи РТ отметили, что для казанцев и гостей города экстрим-парк откроется летом, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка и завершатся все технические, подготовительные и пусконаладочные работы.

Исполком Казани назначил общественное обсуждение проекта по предоставлению разрешения на использование участка возле почти достроенного экстрим-парка «Урам», недалеко от моста «Миллениум». Эту землю также предлагается использовать под спорт. Можно предположить, что на этом месте будет возведена крытая часть экстрим-парка.

